Seit einem halben Jahr ist bekannt, dass die US-amerikanische Restaurantkette „Domino’s Pizza“ nach Neustadt kommen soll. Seither hat sich an dem auserkorenen Standort in der Exterstraße jedoch wenig getan. Ob das so bleibt, ist bislang unklar. Denn nach Angaben einer Unternehmenssprecherin vom Donnerstagmorgen gibt es noch keinen Eröffnungstermin. An der Scheibe der Ladeneingangstür steht hingegen, dass die Filiale am 19. Mai öffnen wird. Hinter den mit Folie abgedeckten Fenstern arbeiteten am Donnerstagnachmittag Handwerker. Eine erneute Anfrage an das Unternehmen, ob der Termin nun fix ist oder nicht, blieb bislang unbeantwortet.

Zunächst hatte es im vergangenen November geheißen, die Filiale soll bis Ende 2021 öffnen. Im März hieß es dann Mitte/Ende Mai 2022. Die Verzögerungen begründete die Sprecherin im März mit Lieferschwierigkeiten, erhöhten Materialkosten und der Suche nach Mitarbeitern an. Daran habe sich nichts geändert, so die Sprecherin.

Deutschlandweit gibt es rund 350 Standorte, darunter in Ludwigshafen, Kaiserslautern oder Speyer. Angeboten werden dort Pizza, Pasta, Salate sowie Wraps.