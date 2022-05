In der Exterstraße eröffnet am Donnerstag ein neuer Domino’s Pizza-Laden. Geführt wird er von Felix Beck als Franchisepartner, hinzu kommen 20 Mitarbeitende. Pizza, Pasta und Co. können sowohl bestellt und abgeholt als auch geliefert werden, wegen Corona läuft alles noch kontaktlos. Wie das Unternehmen weiter mitgeteilt hat, sind dazu fünf E-Bikes und zwei E-Roller im Einsatz. Beck sei vor neun Jahren mit einem Minijob als Fahrer ins Pizza-Geschäft eingestiegen und habe danach im Innendienst, dann als Schichtleiter, Betriebsleiter und schließlich als Regionalleiter in Tübingen gearbeitet. Der Neustadter Domino’s Pizza-Store sei sein erster eigener.