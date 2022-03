Bereits seit November ist deutlich sichtbar, dass in der Exterstraße in Neustadt eine Filiale der Restaurantkette „Domino’s Pizza“ Einzug halten wird. Im selben Monat hatte eine Sprecherin angedeutet, dass dies noch bis Ende 2021 der Fall sein sollte. Nun teilt das Unternehmen auf Anfrage mit, dass die Eröffnung auf Mitte/Ende Mai verschoben wurde. „Durch die pandemischen Auswirkungen und die aktuelle unsichere Lage haben sich viele Liefertermine kurzfristig verzögert, Materialkosten wurden plötzlich erhöht“, so die Sprecherin. „All das, sowie die Suche nach geeigneten und motivierten Mitarbeitern haben dazu geführt, dass der geplante Eröffnungstermin weiter nach hinten gerutscht ist.“ In der Pfalz gibt es unter anderem in Ludwigshafen, Kaiserslautern oder Speyer Standorte.