Eigentlich sollte die halbstündige Doku über „Winzer Bu“ Tim Poschmann schon im November 2020 in einigen ausgewählten regionalen Kinos laufen – gewissermaßen als kleiner Vorgeschmack auf die genau ein Jahr später, im November 2021, angesetzte Premiere des ersten eigenen Comedy-Programms mit der ursprünglich aus einer Youtube-Laune heraus entstandene Kunstfigur. Doch aus bekannten Gründen fiel der Leinwand-Auftritt ins Wasser. Dafür ist der als kleines Dankeschön an die Fans gedachte Dokumentarfilm nun ab Freitag, 21. Mai, für vier Tage lang online zu sehen. Er erlaubt eine Blick hinter die Kulissen und begleitet den „Winzer Bu“ aus Ruppertsberg gleichsam vom Zähneputzen bis zum Auftritt. Streaming-Zeitraum ist von Freitag, 20 Uhr, bis Dienstag, 25. Mai, 23 Uhr. Zur Anmeldung braucht es nur eine Mail mit dem Betreff „Dokumentation Tim“ an info@boulevard-deidesheim.de. Für den Zutritt gibt es keinen Festpreis. Man zahlt, was es einem wert ist. Die Bankdaten werden in der Antwortmail mitgeschickt.