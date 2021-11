Knutfest und Weihnachtsbaum-Werfen in Weidenthal fallen nun doch aus. Der FC Wacker teilte am Samstag mit, dass die für den 9. Januar geplante Veranstaltung wegen der steigenden Infektionszahlen „schweren Herzens“ abgesagt werde. „Wir können und wollen das Risiko nicht eingehen“, teilte Pressesprecherin Silke Blum mit. Im Oktober war der Verein noch davon ausgegangen, dass es 2022 wieder klappen werde, nachdem das Fest in diesem Jahr ausgefallen war. 2020 war die „Weltmeisterschaft“ im Weihnachtsbaumwerfen zum 14. Mal ausgetragen worden. 92 Männer, 40 Frauen und 35 Kinder waren am Start, an die tausend Besucher waren gekommen, darüber hinaus zahlreiche Kamerateams, auch aus dem Ausland. Das Weidenthaler Knutfest samt Weihnachtsbaum-Werfen gilt laut Veranstalter als „Das Original“.