In der unteren Hauptstraße ist der DM-Drogeriemarkt ein wichtiger Anlaufpunkt für viele Passanten. Doch seit ein paar Tagen versperrt ein Bauzaun den Zugang zum Laden. Auf Hinweistafeln wird erklärt, dass er Laden umgebaut wird. Die Wiedereröffnung soll Anfang November gefeiert werden. Eine RHEINPFALZ-Anfrage zum Umbauprojekt hat DM nicht beantwortet. Es liegen also keine Informationen über die Art der Sanierung vor. In der Region hat DM zuletzt mehrfach Filialen modernisiert. Dabei wurde die Optik der Läden aufgehübscht, Mobiliar wurde ausgetauscht und die Anordnung der Produkte wurde verändert. Zum Teil wurden mit dem Umbau auch Selbstbedienungskassen eingeführt. Ab 7. November können die Neustadter dann sehen, wie sich der DM-Markt in der Fußgängerzone verändert hat.