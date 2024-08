Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz in Mußbach feiert sein 125-jähriges Bestehen. Daher werden am Wochenende zwei Tage lang die Türen geöffnet, damit Interessierte Einblicke in die Forschungsarbeit gewinnen können. Zudem dürfen viele landwirtschaftliche Produkte probiert werden.

Wenn es um Weinbau und Gartenbau geht, kommt man am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Mußbach nicht vorbei. Die Einrichtung trägt diesen Namen zwar erst seit 2003, ist aber eigentlich schon 125 Jahre alt. Daher soll am 31. August und 1. September groß gefeiert werden. Die Fachabteilungen am DLR wollen dann zeigen, was sie am Rand von Neustadt so alles erforschen und wissen. Da es um landwirtschaftliche Produkte geht, soll an beiden Tagen der offenen Tür auch probiert und genossen werden. „Bei uns wird niemand durstig oder hungrig das Gelände verlassen“, verspricht Andreas Kortekamp, der kommissarische Leiter des DLR.

Zum Auftakt des zweitägigen Programms wird es offiziell. Denn Weinbaustaatssekretär Andy Becht wird am Samstag um 10 Uhr in der DLR-Aula zur Eröffnungsfeier erwartet und sich im Anschluss daran bei einem Rundgang über die Themenkomplexe Wirtschaft und Wandel, Qualität und Genuss, Nachhaltigkeit und Digitalisierung sowie Forschung und Innovation informieren.

Das bunte Programm für Besucher bei den Tagen der offenen Tür ist am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geplant. Einen Parkplatz gibt es in unmittelbarer Nähe zum DLR-Campus. Geboten werden an beiden Tagen von den einzelnen Fachbereichen – vom Pflanzenschutz bis hin zum Obst- , Gemüse- und Weinanbau – Präsentationen, Führungen und Veranstaltungen. Die beiden Tage am DLR stehen unter dem Motto: „Unsere Arbeit mit allen Sinnen begreifen“.