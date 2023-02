Die Niederlagen-Serie beim Handball-Drittligisten TSG Haßloch hält an. Beim Tabellenführer HSG Hanau verlor das Team mit 29:21 (13:11) das inzwischen fünfte Spiel in Folge.

Damit verweilt die TSG Haßloch mit 23:19-Zählern auf dem fünften Tabellenplatz in der Staffel Südwest. Trotz der erneuten Niederlage zeigten sich die Bären, bei denen kurzfristig Jan Triebskorn wegen einer Magen-Darm Erkrankung ausgefallen war, deutlich verbessert. „Ich kann meine Jungs nur ein Lob zollen, wie sie in der ersten Hälfte leidenschaftlich verteidigt haben. Marco Bitz hat unfassbare Bälle gehalten“, sagte Cheftrainer Andreas Reckenthäler. In der Tat: Die Blau-Weißen lagen zu Beginn in Front und waren in den ersten 35 Minuten dem Gastgeber ebenbürtig.

Allerdings knüpfte die TSG Haßloch nach der Pause nicht mehr an die gute Form der ersten Hälfte an. Der lautstarke Anhang peitschte Hanau nach vorn. Die Gastgeber waren danach konsequenter im Abschluss und profitierten auch von mehreren technischen Fehlern der Bären. Sie zogen nach dem 14:13 (33.) mit fünf Toren in Folge davon. Die Gäste aus dem Großdorf schafften es nicht, diesen Lauf zu stoppen. „Am Ende hatte die Halle die Heimmannschaft getragen. Wir konnten nicht mehr an unsere Leistung aus der ersten Hälfte anknüpfen“, erklärte Reckenthäler. Dabei hatte der Übungsleiter gehofft, dass seine Mannschaft die Partie noch länger offen gestalten kann. „Wir müssen aus diesen Fehlern lernen und es beim nächsten Spiel besser machen“, forderte Reckenthäler. Er hofft, in der kommenden Woche zu Hause gegen Zweitliga-Absteiger TuS Ferndorf wieder auf Jan Triebskorn zurückgreifen zu können. Ob Denni Djozic zurückkehren wird, ist aktuell noch offen. In Hanau stand Reckenthäler wieder Theo Surblys zur Verfügung, der nach langer Verletzungspause einen Neustart gewagt hatte.