Die Engagierte Jugend Neustadt (EJN) veranstaltet am Dienstag, 18. August, einen Diskussionsabend zur „Black-Lives-Matter“-Bewegung in den USA. Der Verein lädt Interessierte für 19 Uhr ins neue Jugendzentrum in der Gerichtsstraße 6a ein. „Auch in Deutschland sind Rassismus und strukturelle Diskriminierung Themen, die leider immer noch aktuell sind“, schreibt die EJN.

In der Diskussion werde es nach einer kurzen Einführung ins Thema unter anderem um Unterschiede und Parallelen zwischen der Situation in den USA und in Deutschland gehen.