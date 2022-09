„Das Europa der Freiheit“ lautet der Titel einer Podiumsdiskussion auf dem Hambacher Schloss, die Interessierte online verfolgen können.

Was bedeutet der Angriffskrieg Putins für die Nachkriegsordnung in Europa und die europäische Sicherheitsarchitektur? Vor dem Hintergrund der einstigen Demokratiebestrebungen in Hambach sowie deren Bedeutung für die damalige Europäische Friedensordnung wird das Hambacher Symposium der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Vereinigung Liberaler Juristen Rheinland-Pfalz bei einer Podiumsdiskussion am Dienstag, 20. September, dieser Frage nachgehen. Interessierte können die Debatte online ab 19 Uhr verfolgen.

An dem Gespräch nehmen teil Miriam Kosmehl von der Bertelsmann-Stiftung, die als Osteuropa-Expertin gilt, der ehemalige ARD-Russlandkorrespondent Udo Lielischkies und der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin. Die Moderation übernimmt Christoph von Marschall, Diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Tagesspiegels.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Internetadresse https://shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/8f293 oder über den zentralen Service der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit per E-Mail an service@freiheit.org oder unter Telefon 030 22012634.