Warum haben wir Gleichberechtigung immer noch nicht erreicht? Was tun Unternehmen, Politik und Kirchen konkret, um die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau voranzubringen? Diese und andere Fragen werden bei der Podiumsdiskussion des Zonta Clubs „Gleichberechtigung – anstrengend?!“ besprochen. Sie findet am Donnerstag, 9. März, 19 Uhr, im Casimirianum, Ludwigsstraße 1, in Neustadt statt. Mitdiskutieren werden EU-Parlamentarierin Christine Schneider, Staatssekretär Mathias Frey, Natalie Lotzmann von der SAP SE sowie Klimaaktivistin Sarah Manderschied und Schülerin Basima Khan. Eintritt frei, Spenden erwünscht.