Bei den Hambacher Gesprächen geht es am Mittwoch ab 19 Uhr im Hambacher Schloss um das Thema: „Russlands Krieg und Deutschlands Trolle? Verschwörungstheorien des Russland-Ukraine-Krieges“. Teilnehmer der Diskussion sind Fernsehjournalist und Kriegsreporter Arndt Ginzel sowie Ulrich Schmid, Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St. Gallen. Die Moderation übernimmt Hans-Ludwig Buchholz, Geschäftsführer des Frank-Loeb-Instituts der Universität Koblenz-Landau. Buchholz diskutiert am Mittwoch mit Ginzel und Schmid unter anderem über diese Fragen: Was richten Verschwörungstheorien im Umfeld des Russland-Ukraine-Krieges an? Wie dient Desinformation als Waffe im Krieg? Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, um eine schriftliche Anmeldung per Mail an anmeldung@politische-bildung-rlp.de wird gebeten.