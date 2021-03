Erneut hat es Dirk Herber geschafft, das direkte Ticket nach Mainz zu ziehen: Im Wahlkreis Neustadt, zu dem auch Haßloch und die Verbandsgemeinde Lambrecht gehören, holte er mit einem geringen Vorsprung vor der SPD-Frau Giorgina Kazungu-Haß das Direktmandat.

Mit 30,9 Prozent setzte sich der Mußbacher wie schon bei der Landtagswahl 2016 gegen seine Mitbewerberin Kazungu-Haß aus Haßloch durch. Die Sozialdemokratin überzeugte 29,7 Prozent der Wähler. Damit lag Herber mit gerade einmal 509 Stimmen vorne; 2016 waren es mit 543 geringfügig mehr. Doch beide Kandidaten büßten im Vergleich zu 2016 auch Wählerstimmen ein: Herber 2150 (minus 1,7 Prozent) und Kazungu-Haß 2116 (minus 1,8 Prozent). In der Verbandsgemeinde Lambrecht hatte Herber die Nase vor Kazungu-Haß (34,2 zu 32,6), ebenso in Neustadt (32,0 zu 26,8). In ihrer Heimat Haßloch lag Kazungu-Haß mit 35,6 zu 26,2 Prozent deutlich vor Herber.

Angesichts des schlechten Abschneidens der Landespartei sei das Direktmandat für ihn noch höher zu bewerten als 2016, sagte CDU-Mann Herber. Giorgina Kazungu-Haß zeigte sich enttäuscht darüber, dass sie erneut nicht das Direktmandat gewonnen hat. Jedoch sei sie auch stolz, dass die SPD ein so gutes Ergebnis im Wahlkreis erreicht habe, sagte sie gegenüber der RHEINPFALZ.

