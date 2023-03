Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er habe bereits seit längerem angekündigt, dass er nach 20 Jahren als Dirigent der Ruppertsberger Blaskapelle aufhört, sagt Wolfgang Kistner. Nun hat der 55-Jährige seine Ankündigung in die Tat umgesetzt. Sein Nachfolger ist Andreas Schnell, der 40-Jährige ist unter anderem auch Dirigent des Musikvereins Lachen-Speyerdorf.

Kistner, der im Schwarzwald aufgewachsen ist, hat Lehramt an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg und in Basel Alte Musik studiert. Ein Sohn von Ernst Rau, der einer der Gründer