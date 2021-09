Nach Angaben diverser Kandidaten für den Bundestag sind im Wahlkreis Neustadt-Speyer in den vergangenen Tagen und Wochen viele Wahlplakate zerstört worden – abgerissen, beschmiert oder zerschnitten. Hannah Heller (Bündnis 90/Die Grünen), Bianca Hofmann (FDP), Stefan Huber-Aydemir (Die Linke), Stefan Krumm-Dudenhausen (FWG), Isabel Mackensen-Geis (SPD), Sebastian Sklubal (Volt), Johannes Steiniger (CDU) und Jonas Wittner (Klimaliste) reagieren darauf nun mit einer gemeinsamen Stellungnahme. „Natürlich ist das Recht auf freie Meinungsäußerung auch während der Wahlkampfphase gültig, aber es gibt viele andere Wege, um mit den Kandidierenden und den jeweiligen Parteien ins Gespräch zu kommen“, schreiben sie. Sie wünschen sich, dass der Unmut in „konstruktiven Diskussionen“ zur Sprache kommt und nicht über Plakatbeschmierungen ausgedrückt wird. Plakate seien für die Parteien ein wichtiges Medium, um auf sich aufmerksam zu machen, heißt es weiter. „Ob mit Slogans oder mit Gesichtern: Die Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, wer für die Partei antritt und für was die Parteien stehen.“ In der Pandemie könnten Wahlkampfveranstaltungen nicht wie gewohnt stattfinden, wodurch Plakate noch einmal wichtiger würden. „Sprechen Sie uns an, kommen Sie zu unseren Infoständen. Aber bitte lassen Sie unsere Plakate unbeschadet und zeigen Sie eine Wertschätzung gegenüber der ehrenamtlichen Arbeit, die dahinter steckt“, appellieren die Kandidaten. Jeden Tag seien viele Ehrenamtliche unterwegs, um Plakate aufzuhängen, Flyer zu verteilen und Ähnliches. Dass es Sachbeschädigung ist, die Plakate zu zerstören, sei eine Sache. Dass die Arbeit der Ehrenamtlichen mit solchen Aktionen zunichtegemacht werde und es für sie noch einmal mehr Arbeit bedeute, alle Plakate wieder aufzuhängen, sei darüber hinaus respektlos den Helfern und den Kandidierenden gegenüber.