Auch in diesem Jahr macht „Europas Dinoshow“ für zwei Vorstellungen Station in Neustadt. Am 4. Juni findet jeweils um 11 und um 15 Uhr eine etwa 90-minütige Vorstellung von lebensecht gestalteten, animatronisch voll beweglichen und mittels Computer gesteuerten Dinosauriermodellen im Saalbau statt. Die Mitmach-Shows sind laut den Veranstaltern geeignet für Kinder ab drei Jahren und bieten kleinen Dinosaurierliebhabern die Gelegenheit, zahlreiche unterschiedliche nachgebildete Urzeit-Geschöpfe aus der Nähe zu bestaunen und zu berühren.

Vom Babysaurier, der gerade mal die Größe eines Schoßhündchens hat, bis zum Tyrannosaurus Rex, der mit stattlichen acht Metern Höhe die Besucher begrüßen wird, sind bei den Veranstaltungen insgesamt etwa zwölf Saurier der verschiedenen Ausprägungen zu bewundern. Ein Erzähler stellt die verschiedenen Tiere während der Show vor und vermittelt dabei auch Erkenntnisse aus der vorzeitlichen Forschung und Geschichten zum Lebensumfeld der Vorzeitgiganten. Karten sind zum Preis von 15 Euro an der Tageskasse zu erhalten, die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. Kinder unter drei Jahren sind frei. Der Veranstalter verlost ab sofort drei Freikarten, die für die ersten drei Anrufer unter 0176 83 48 99 62 zu gewinnen sind.