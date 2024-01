Die Stadtbücherei Neustadt bietet künftig ein neues digitales Lernangebot für Kinder in Form von „Edurino“-Figuren an. Zur Einführung findet am Donnerstag, 15. Februar, um 16 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Stadtbücherei statt.

Für die Kinder steht ein „Edurino“ Gesamtpaket bestehend aus fünf Figuren, einem ergonomischen Eingabestift und einem Tablet zur Verfügung. Die Figuren können auf ein Smartphone oder Tablet gestellt werden, um verschiedene Missionen mit ihnen zu beschreiten.

Acht Themenbereiche stehen dabei zur Auswahl: „Erste Zahlen und Mengen“, „Erstes Lesen und Schreiben“, „Unsere Natur“, „Erstes Englisch“, „Körperteile, Gefühle, Kreativität“ und „Malen“ sowie „Logisches Denken und Coding“. Die Figuren sind für Kinder ab vier Jahren geeignet und schulen neben den Lerninhalten auch die richtige Stifthaltung und Schreibmotorik.

App schult verschiedene Themenwelten

Auf der Informationsveranstaltung wird die Stadtbücherei die „Edurino“-Figuren vorstellen und die verschiedenen Funktionen sowie Tipps und Tricks zur „Edurino“-App präsentieren. Außerdem kann die Figur „Luka“, die das logische Denken und Coding schult, die Figur „Ari“, welche Wissen rund um das Thema Körper vermittelt, sowie die Figur „Leo“, die in die Gefühlswelt eintaucht, einzeln ausgeliehen werden.

Alle interessierten Eltern und Kinder sind eingeladen, an der Informationsveranstaltung in der Bücherei am Marstall 1 teilzunehmen. Ermöglicht hat dieses neue Angebot eine Spende der Buchhandlung Osiander.