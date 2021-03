Der derzeitigen Situation geschuldet findet auch der zweite Mittwochstreff des Neustadter Museumsfördervereins in diesem Jahr digital statt. Der in Neustadt lebende Paläoumweltforscher Prof. Dr. Dieter Uhlentführt dabei nach Rio Grande do Sul, in den südlichsten Bundesstaat Brasiliens, wo sich bis heute viele Spuren der im 19. Jahrhundert eingewanderten Deutschen finden, darunter ein immer noch von vielen Menschen gesprochener Dialekt, das „Riograndenser Hunsrückisch“. Aber auch andere Aspekte aus Natur und Kultur dieser im Süden von Uruguay, im Westen von Argentinien, im Osten durch den Atlantik begrenzten Region, die Uhl mehrfach bereist hat, kommen zur Sprache. Termin ist Mittwoch, 3. März, um 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Den Zoom-Link erhält man nach Anmeldung unter der E-Mail-Adresse hiltrudfunk@web.de.