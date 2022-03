Zur Osterzeit können im April Kinder von sechs bis zehn Jahren in der Stadtbücherei Neustadt an einer digitalen Schnitzeljagd teilnehmen. Die Aktion läuft den gesamten Monat zu den bekannten Öffnungszeiten der Stadtbücherei.

Die Kinder begleiten in dem digitalen Spiel „Die Osterprüfung“ die zwei quirligen Hasenfreunde Happy und Bommel. Schon immer wollten die zwei dem Weihnachtsmann zeigen, wie der Hase läuft. Doch zunächst steht ihre Osterhasenprüfung an, und die ist gar nicht so einfach. Gespielt wird mit dem eigenen Smartphone und der kostenlosen App „Actionbound“.

Eine Teilnahme ist nach Angaben der Stadtverwaltung ab Freitag, 1. April, über folgenden Link möglich: https://actionbound.com/bound/osternneustadt.

Zudem können sich Interessierte über einen QR-Code auf Plakaten anmelden, die zum Beispiel in der Stadtbücherei zu finden sind.