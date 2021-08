Die Umstellung der Gremienarbeit auf digitale Formate während des Corona-Lockdowns hat der Kommunalpolitik sehr geholfen. Jetzt will das Land von den Bürgern wissen, wie sie die Angebote bewerten. Als wegen der Corona-Infektionszahlen persönliche Treffen nicht möglich waren, fanden viele politische Gremiensitzungen in digitaler Form statt. Bürger konnten über Youtube live dabei sein und zusehen, wie sich die Politiker auf einer Online-Plattform trafen, worüber sie diskutierten und welche Beschlüsse sie fassten. Inzwischen ist der politische Betrieb wieder auf den regulären Sitzungsbetrieb umgestellt worden. Aber die Landesregierung möchte nun wissen, wie die digitale Ratsarbeit bei den Bürgern angekommen ist. Unter Federführung des Innenministeriums läuft in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung und den kommunalen Spitzenverbänden eine große Untersuchung. Auch die Neustadter Bürger sind aufgerufen, an der Umfrage teilzunehmen und bis zum 10. September den entwickelten Fragebogen zu beantworten. Abrufbar ist dieser unter https://www.foev-speyer.de/Ratssitzungen. Es soll auch geprüft werden, wie die Rahmenbedingungen ehrenamtlicher politischer Arbeit verbessert werden können.