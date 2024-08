Ab sofort kann auch in Neustadt der digitale Handwerkerparkausweis (Ausnahmegenehmigung nach §46 StVO) der Metropolregion Rhein-Neckar beantragt werden. Der Ausweis soll Handwerksbetrieben das Arbeiten erleichtern.

Der Handwerkerparkausweis ist zwölf Monate gültig. Nach einer Übergangszeit werden die analogen Ausweise zum 1. Januar 2026 abgeschafft, teilt die Neustadter Stadtverwaltung mit. Der neue print-at-home Handwerkerparkausweis sei standardisiert. Auch dieser Ausweis wird demnach hinter die Windschutzscheibe gelegt und beinhaltet Informationen zur Kontrolle. Die Verwaltungsgebühr beträgt 195 Euro pro Jahr je Antrag.

Anträge sind bei der für den Betriebssitz zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu stellen. Handwerksbetriebe können sich bei erstmaliger Nutzung einen Account erstellen und dann den Handwerkerparkausweis beantragen. Für Neustadt lautet die Adresse: https://www.neustadt.eu/AnmeldungDigitalerHandwerkerparkausweis.

Der Ausweis soll Handwerksbetrieben das Arbeiten erleichtern, vor allem, wenn sie häufig an unterschiedlichen Einsatzorten in der Region tätig sind. Er gilt in allen Landkreisen und kreisfreien Städten der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN).

Den Handwerkerparkausweis MRN können allerding nur Betriebe beantragen, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

•der Betriebssitz muss innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar liegen

•der Betrieb muss entweder bei der Handwerkskammer oder der Industrie- und Handelskammer gemeldet sein

•der Betrieb muss eine gewerbliche Tätigkeit ausüben, für die ein Fahrzeug in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes benötigt wird

•die hierbei eingesetzten Fahrzeuge dürfen ein zulässiges Gesamtgewicht von 7,5 t nicht überschreiten und müssen entweder als Werkstattwagen (verlängerte Werkbank) oder für Produkt-, Material- und Werkzeugtransporte genutzt werden. Karosseriebauformen: Steilheck, Kombi, Kastenwagen oder Transporter.

Auf der städtischen Homepage www.neustadt.eu ist das neue Angebot unter der Rubrik Wirtschaft&Verkehr, Mobilität & Verkehr und dann weiter unter Autoverkehr&Parken/Parken in der Stadt zu finden.