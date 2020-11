Die vom Käthe-Kollwitz-Gymnasium (KKG) geplanten Informationsveranstaltungen werden wegen der aktuellen Situation in veränderter Form angeboten. Die Führungen durch das Gebäude finden nicht wie geplant im November und Dezember vor Ort statt. Stattdessen können die angemeldeten Familien sich per Videokonferenz durch das Haus führen lassen und den Verantwortlichen Fragen zum Schulkonzept stellen. Sie erhalten in Kürze eine E-Mail mit Zugangsdaten und -informationen, wie das KKG mitteilt. Wer Interesse hat, kann sich für dieses neue Format noch anmelden, da die Teilnehmeranzahl aufgrund der Videoschalte erhöht werden kann.