In Neustadt gibt es mittlerweile neun Frauen und Männer, die sich als Digitalbotschafter in der Kernstadt und in den Ortsteilen engagieren. Sie wurden im Rahmen des Projekts „Digitale Botschafterinnen und Botschafter Rheinland-Pfalz“ des Sozialministeriums ausgebildet und zertifiziert. Sie unterstützen ältere Menschen in Neustadt dabei, den Schritt in die digitale Welt zu wagen und ermöglichen den Seniorinnen und Senioren somit gezielt die digitale Teilhabe.

Um bekannter zu werden und mehr Menschen zu erreichen, will das Team regelmäßige, offene Sprechstunden anbieten, bei denen sich ältere Menschen Rat zu ihren mobilen digitalen Geräten oder zu PC-Fragen holen können. Die erste Sprechstunde findet am Dienstag, 17. September, von 14 bis 16 Uhr in der Stadtbücherei, Marstall 1, statt. Neustadter Seniorinnen und Senioren sind eingeladen, ohne Anmeldung vorbeizukommen. Die Beratung ist kostenlos.