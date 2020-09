Wie berichtet wird es in diesem Jahr, nachdem das Wolfsburgfest des Vereins Waldschatten bereits ausgefallen ist, auch kein Wolfsgeheul auf der Wolfsburg geben. Bei der alljährlichen bunten Burgbeleuchtung mit Musik, Speisen und Getränken herrschte stets großer Andrang. Für dieses Jahr gab es bereits ein Konzept, um die Besucherzahl zu reduzieren. Bei der Mitgliederversammlung waren sich Vorstand und Mitglieder einig, unter den diesjährigen Umständen kein Wolfsgeheul im klassischen Sinne zu veranstalten. Trotz Auflagenkonformität solle nicht zu einem Infektionsrisiko beigetragen werden. Auch solle der Charakter des Fests nicht durch Zugangsbeschränkungen und Abstandsregeln in seiner Idee verwässert werden. Stattdessen veranstaltet der Verein am Samstag, 12. September, ein stilles Wolfsgeheul, bei dem die Burg wie in den Vorjahren zwar illuminiert wird, jedoch kein Fest stattfindet. Die Anlage wird bei passendem Wetter vom Einbruch der Dämmerung bis spät in die Nacht lediglich von außen bestrahlt, um einen Aufstieg zur Burg überflüssig zu machen. Zur Deckung der Kosten bittet der Verein um Spenden für die technische Installationen (Konto IBAN DE18 5465 1240 0005 5332 60). Mögliche Überschüsse finanzieren, wie alle Spenden an unseren Verein Naturschutzprojekte in und um Neustadt.