Zwei Unbekannte entdeckte laut Polizeibericht der Eigentümer eines Lastwagens in der Nacht am Dienstag gegen 1 Uhr, wie sie im Industriegebiet Im Altenschemel in Lachen-Speyerdorf an dem Fahrzeug Dieselkraftstoff abzapften. Als er die Personen ansprach, flüchteten die beiden unbekannten Täter mittels eines bislang unbekannten Fahrzeuges in Fahrtrichtung Neustadt. Nachdem der Mann die Polizeidirektion Neustadt benachrichtigt hatte, verlief eine Fahndung ergebnislos. Die Polizei daher Personen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, sich zu melden, Telefon 06321 854-0, E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de. Laut der Beamten entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 500 Euro.