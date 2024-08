Auf frischer Tat ertappt wurde ein Dieseldieb in der Nacht zum Freitag in Haßloch. Kurz nach Mitternacht berichtete ein Zeuge der Polizei von einem Mann, der soeben in der Böhler Straße Kraftstoff aus einem geparkten Fahrzeug gestohlen hatte. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung erwischten die Beamten in Tatortnähe einen 65-Jährigen, in dessen Transporter mehrere mit Diesel gefüllte Kanister standen. Am Tatort befanden sich außerdem gefüllte und leere Kanister sowie eine Kraftstoffpumpe. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Im Anschluss kam er auf freien Fuß. Der Schaden beläuft sich auf etwa 50 Euro.