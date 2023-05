Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Diesel kostet fast so viel wie nie zuvor an den Tankstellen in Deutschland. Unter der Teuerung leiden aber nicht nur Privatleute. Wie geht es Tankstellen, Fahrschulen, Rettungsdiensten, Taxi- und Busunternehmen in dieser Situation?

Die Ölpreise steigen immer weiter. Das macht nicht nur das Heizen für viele teurer, sondern hat auch den Dieselpreis auf ein neues Hoch steigen lassen. Bis zu 1,60 Euro pro Liter wurden bereits erreicht.