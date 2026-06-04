Demokratie, Naturwissenschaften und Lokalgeschichte: Mehrere Neustadter Schüler wurden für herausragende Leistungen geehrt.

Die Stadt Neustadt hat auf dem Demokratiefest mehrere Abiturientinnen und Abiturienten für besondere schulische Leistungen und gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Vergeben wurden die traditionellen Demokratie- und MINT-Preise der Stadt. MINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Die Urkunden und Präsenttaschen überreichten Oberbürgermeister Marc Weigel und Ministerpräsident Gordon Schnieder auf der großen Bühne des Demokratiefestes. Auch Lehrkräfte und Schulleitungen begleiteten die Ehrung und gratulierten den ausgezeichneten Schülerinnen und Schülern. Mit dem Demokratiepreis wurden Max Backes vom Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium, Lina Freytag vom Käthe-Kollwitz-Gymnasium und Hannah Jeck vom Leibniz-Gymnasium ausgezeichnet. Die MINT-Preise gingen an Moritz Berner (Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium), David Büsch (Käthe-Kollwitz-Gymnasium) und Elena Mastrorocco (Leibniz-Gymnasium).

Vier der sechs Preisträger konnten ihre Auszeichnungen bereits auf der Bühne entgegennehmen. Die beiden Preisträger der Berufsbildenden Schule erhalten ihre Ehrung erst im Juli, da dort die Abiturprüfungen erst im Juni abgeschlossen werden.

Erstmals verliehen wurde außerdem der Friedrich-Jakob-Dochnahl-Preis für Geschichte. Der vom Förderverein des Stadtmuseums gestiftete Preis ist mit 300 Euro und einer Vereinsmitgliedschaft verbunden. Ausgezeichnet werden besondere Leistungen in der historischen Lokalforschung. Erste Preisträgerin ist Florine Schnell vom Leibniz-Gymnasium. Sie wurde für ihre Facharbeit zur Erinnerungskultur an die NS-Zeit in Neustadt und im französischen Aix-en-Provence geehrt.