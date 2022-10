Die Schaufenster waren monatelang zugeklebt, nur der Dielmann-Schriftzug erinnerte noch an den früheren Schuhladen Ecke Hauptstraße/Stangenbrunnengasse in der Neustadter Fußgängerzone. Seit auch die Neustadter Dielmann-Filiale Ende 2020 geschlossen worden war, hatte sich nichts mehr in dem Wohn- und Geschäftshaus getan. Jetzt aber herrscht wieder Leben, sind Handwerker derzeit im Erdgeschoss zugange.

Wie Philipp Herrmann, der die Immobilie für die Makleragentur Engel und Völkers Commercial betreut, auf RHEINPFALZ-Anfrage informierte, ist das Objekt im Sommer verkauft worden, die Baugenehmigung liege vor. Der neue Eigentümer möchte aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden. Die Wohnung im zweiten Obergeschoss bleibe bestehen, Erd- und erstes Geschoss würden auch künftig als Geschäftsflächen dienen. „Es passiert etwas“, freut sich Herrmann darüber, dass es nach langem Leerstand eine neue Nutzung geben wird.