Die Diedesfelder möchten ihren südlichen Ortseingang neu gestalten. Eine Arbeitsgruppe soll dazu nun Vorschläge erarbeiten. Laut Ortsvorsteher Volker Lechner geht es bei der Umgestaltung um den Bereich bei der Vinothek Isler und dem Weinstraßen-Mittelpunktstein. Dort wurde zwar ein Blumenbeet angelegt, „aber wir wollen den Bereich weiter aufwerten“, so Lechner. In der Sitzung des Ortsbeirats am Mittwochabend wurde daher das Vorgehen besprochen. Demnach wird nun ein Arbeitskreis gegründet, der Ideen entwickeln soll. Im Arbeitskreis mitarbeiten werden ein paar Mitglieder des Ortsbeirats, aber auch Bürger können sich beteiligen. Das erste Treffen der Gruppe sei für März geplant. Im Mai sollen die Ideen dann im Ortsbeirat präsentiert werden. Lechner betont, dass der Ortsbeirat auch die Entscheidungen treffen werde. Aber es gebe keine Vorgaben für den Arbeitskreis. Wenn Bürger sich beteiligen wollen, können sie sich bei ihm in der Ortsverwaltung melden (volker.lechner@neustadt.eu).