Aktuell läuft die Ausschreibung für die Arbeiten zur Sanierung der Weinstraße in Diedesfeld. Verwaltung und Ortsbeirat hoffen, dass das Projekt im Juni/Juli starten kann. Auf einer Länge von 835 Metern muss die Weinstraße (L512) in Diedesfeld von der Ortsmitte bis zum nördlichen Ortsausgang Richtung Hambach erneuert werden. Die Kosten liegen bei 3,5 Millionen Euro. Konstantin Boltenhagen, Abteilungsleiter Tiefbau, hat den Ortsbeirat am Mittwochabend über den aktuellen Stand informiert. Demnach soll im April klar sein, ob sich Firmen auf die Ausschreibung gemeldet haben – und wenn ja, zu welchem Preis. Das ist für Ortsvorsteher Volker Lechner ein zentraler Faktor: „Denn der Stadtrat muss ja dann den Auftrag vergeben und die Kosten absegnen.“ Laufe alles nach Plan, soll mit dem Großprojekt im Juni/Juli begonnen werden. Die Weichen für die Sanierung sind im Frühjahr 2021 gestellt worden. Seither Herbst 2021 wird auf den Startschuss gewartet. Laut Lechner sind sechs Bauabschnitte und eine Projektdauer von drei Jahren vorgesehen. Lechner: „Das wird dem Ort mit Blick auf Lärm und Verkehr viel abverlangen, aber es gibt keine Alternative zur Sanierung.“ Anfang Mai sollen die Anwohner der ersten beiden Bauabschnitte bei einer Versammlung informiert werden.

Die Pläne zum Ausbau der Weinstraße können montags und mittwochs von 8 bis 12 Uhr in der Ortsverwaltung eingesehen werden.