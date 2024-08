Die Weinkerwe in Diedesfeld öffnet am Wochenende für Besucher. Alles Wichtige zum Fest, den Beteiligten und besonderen Aktionen im Überblick.

Von wann bis wann wird die Diedesfelder Weinkerwe gefeiert?

Die Kerwe in Diedesfeld wird von Freitag bis Dienstag 16. bis 20. August, gefeiert. Einschränkungen wegen der Weinstraßensanierung sind laut Ortsvorsteher Volker Lechner nicht zu erwarten.

Welche Ausschankstellen und Winzerhöfe machen mit?

Die Landjugend Diedesfeld schenkt in der Von-Dalheim-Straße aus, im Pfarrheim und um den Remigiusbrunnen herum bietet die katholische Pfarrgemeinde eine Kaffeestube an. In der Kreuzstraße öffnet das Weingut Mantel seine Tore, im Weingut Kriegshäuser bewirtet der Musikverein Diedesfeld. Auf dem Dorfplatz finden sich die Ausschankstellen des TUS Diedesfeld und des KV Flendes. In der Lauterstraße haben die Jausenstation Lauterhaisl und die Familie Lechner aufgebaut, in der Weinstraße erwartet Familie Seiberth Gäste.

In der katholischen Bücherei in der Ortsverwaltung findet ein Bücherflohmarkt statt. Es soll auch Livemusik geben, beim Musikverein im Weingut Kriegshäuser treten unter anderem mehrere Musikvereine aus der Region auf. Die Essensauswahl ist reichlich.

Wie sehen Öffnungszeiten und Programm an den Festtagen aus?

Am Freitag beginnt der Kerweumzug um 17 Uhr in der Von-Dalheim-Straße. An der Ecke Kreuzstraße/Ursulastraße wird die Kerwe ausgegraben und danach offiziell auf dem Kirchplatz eröffnet. Zur Feier des Tages fließt dann der Freiwein aus dem Brunnen am Rathaus. Gefeiert wird täglich bis Mitternacht.

Samstags öffnen die Stände und Höfe zwischen 16 und 18 Uhr. Sonntags geht das Kerwetreiben an vielen Ausschankstellen bereits ab 11 Uhr los, wenn auch ein ökumenischer Gottesdienst in der Kirche stattfindet. Zudem findet auf der Kerwemeile von 11 bis 14 Uhr ein Oldtimertreffen statt. Zeitgleich starten die Prinzessinnenspiele und die Tombola.

Montags und dienstags öffnen ab 16 Uhr Familie Lechner, ab 17 Uhr der TUS und der KV Flendes ab 17 Uhr und der Musikverein ab 18 Uhr. Ausschließlich montags haben zudem die Landjugend (ab 18 Uhr) und die Kaffeestub der Kirchengemeinde (ab 14.30 Uhr) geöffnet.

Welche Weinhoheiten sind in Diedesfeld im Amt?

Die Diedesfelder Weinprinzessin ist in diesem Jahr Lara II., begleitet von ihren Traubensaftprinzessinnen Katharina und Elisa.