Nachdem der vom Musikverein angeführte Kerweumzug am Freitagabend durch Diedesfeld gezogen war, folgte der Freiwein: natürlich stilecht aus dem Rathausbrunnen. Zuvor hatte Weinprinzessin Alexandra Rottmayer die Weinkerwe eröffnet. Noch bis einschließlich Dienstag feiert das Weindorf. 15 Ausschankstellen bieten Essen und Getränke an, Livemusik steht ebenfalls auf dem Programm – moderne Blasmusik über Bigbandsound bis zur Rockmusik. Am morgigen Sonntag können Besucher ab 11 Uhr auf der Kerwemeile ausgestellte Oldtimer bewundern. Für die Kinder gibt es natürlich auch ein Angebot. Ab 14 Uhr werden zum Beispiel „Prinzessinnenspiele rund ums Rathaus“ veranstaltet. Zwischen 14 und 18 Uhr ist der Hof- und Gartenflohmarkt geöffnet.