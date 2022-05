Der Diedesfelder Ortsbeirat begrüßt es Ortsvorsteher Volker Lechner zufolge, dass die Deutsche Glasfaser das Weindorf mit schnellen Internetverbindungen ausstatten will. Damit der Bau der Glasfaserleitungen wirklich beginnen könne, müssten bis Ende Juli 40 Prozent der Diedesfelder Haushalte einen Vertrag mit dem Unternehmen abschließen. Lechner sagte, dass es zu dem Projekt am 30. Mai noch eine Infoveranstaltung in der Festhalle geben solle. Der Ortsbeirat habe dem Glasfaser-Vertreter in der Sitzung des Ortsbeirats am Donnerstagabend aber auch gesagt, dass man nicht hoffe, dass es wie in Lachen-Speyerdorf zu Problemen beim Bau komme, und auch eine Hängepartie wie im Neustadter Norden solle vermieden werden. „Andererseits haben wir keine andere Option. Glasfaser-Anschlüsse sind eine Aufwertung, daher sind wir als Ortsbeirat für dieses Angebot und den Ausbau und unterstützen diesen politisch“, meinte der Ortsvorsteher. Allerdings betonte Lechner auch, dass er sich darüber geärgert habe, nicht im Vorfeld über das neue Projekt von Glasfaser informiert worden zu sein. „Ich hatte vor einigen Tagen wie alle anderen ein Prospekt im Briefkasten und dann stand mein Telefon nicht mehr still“, so Lechner.