Unter dem Namen „Diedesfeld entdecken!“ veranstalten die Diedesfelder Weinprinzessin Alexandra Rottmayer (23) und die angehende Winzerin Lea Lechner (19) eine Online-Weinprobe, bei der sie neben Weinen aus Diedesfeld auch das Weindorf und seine Winzer vorstellen wollen. Interessierte erhalten für 40 Euro fünf Diedesfelder Weine, einen Traubensecco und den Link zum Video. Premiere ist am Samstag, 10. Juli, um 19 Uhr. Bestellungen sind bis 2. Juli bei der Ortsverwaltung Diedesfeld möglich – entweder per Telefon (06321/86146) oder E-Mail an ov-diedesfeld@neustadt.eu. Die Weinpakete können dann am 9. Juli von 17 bis 19 Uhr oder am 10. Juli von 10 bis 12 Uhr im Weingut Glas (Lachener Weg 2) abgeholt werden.