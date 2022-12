Das Datum für den Neujahrsempfang in Diedesfeld steht fest: Die Feier soll am Sonntag, 8. Januar, ab 17 Uhr in der Festhalle stattfinden. Wie Ortsvorsteher Volker Lechner im in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats verkündete, wird nicht nur er bei der Veranstaltung eine Rede halten, sondern auch die zwei Prinzessinnen. Außerdem soll der Musikverein spielen, ein weiterer musikalischer Beitrag werde noch organisiert. Die Bürger will Lechner in seinem Weihnachtsbrief noch mal explizit zum Empfang einladen.nne