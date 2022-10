Wegen Corona mit einem Jahr Verspätung, dafür nun aber mit umso mehr Spaß: Die Diedesfelder „VoIXmusik“ hat Norwood Young America (Minnesota) in den USA besucht und ist dort mehrfach beim 161. Stiftungsfest aufgetreten. Musikalisch unterstützt wurden die Diedesfelder Blasmusikliebhaber von drei Freunden aus Wisconsin. Normalerweise fliegen die Pfälzer alle fünf Jahre in die USA, wenn die große Parade des Stiftungsfestes stattfindet. Aber wegen der Pandemie hat sich eben alles etwas verschoben. Nun hat es mit dem dritten Besuch der Diedesfelder in den USA geklappt.

Beim Stiftungsfest handelt es sich um eine seit 1861 bestehende Gründungsfeier der Gemeinde Norwood Young America zur Erinnerung an die deutsche Heimat. Das Fest zieht bis zu 10.000 Besuchern an und zählt zu Minnesotas ältesten Veranstaltungen. Die Diedesfelder Weinprinzessin Alexandra Rottmayer war ebenfalls mit dabei. Sie repräsentierte ihr Heimatdorf und stand gemeinsam mit den Hoheiten des Stiftungsfestes auf der Bühne.

Die Freundschaft zwischen dem Diedesfelder Musikverein und der amerikanischen Gemeinde besteht schon seit 1981. Daher gab es während des mehrtägigen Aufenthalts auch nicht nur Auftritte, sondern auch Ausflüge. Mit den Gastfamilien ging es beispielsweise zur „State Fair Minnesota“ – das ist ein riesiger Jahrmarkt mit Tiershows, Bauernmarkt, Fahrgeschäften, Schießbuden und vielen kulinarischen Spezialitäten, berichten die Diedesfelder. Zum Abschluss ging es noch zur Mall of America in Minneapolis. Dabei handelt es sich um das größte Einkaufszentrum der USA.

Info

Der Musikverein veranstaltet am 5. November von 14 bis 16 Uhr im Haus der Vereine (Weinstraße 548) einen Schnuppertag. An diesem Tag können verschiedene Instrumente ausprobiert werden, und das Jugendorchester „Tonband“ wird ein paar Stücke vorspielen. Interessenten, die schon ein Blasinstrument spielen, können auch direkt zu den Proben freitags von 18.30 bis 19.30 Uhr (Jugendorchester) oder 20 Uhr bis 22 Uhr reinschnuppern. Weitere Infos unter www.musikverein-diedesfeld.de.