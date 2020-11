Weil der Weihnachtsmarkt in Diedesfeld in diesem Jahr wegen Corona ausfallen muss, hat sich der Ortsbeirat Gedanken gemacht, wie dennoch weihnachtliche Stimmung im Dorf verbreitet werden kann.

Dass der Weihnachtsmarkt in Diedesfeld nicht wie gewohnt in der Festhalle stattfinden kann, war der Ortsverwaltung schon seit Längerem klar. Da nun wegen der steigenden Corona-Fallzahlen auch die Ersatzveranstaltung am Dorfplatz abgesagt wird, hat sie sich eine neue Idee überlegt, wie trotz der aktuellen Bedingungen für weihnachtliche Stimmung im Dorf gesorgt werden kann.

Nach Angaben von Ortsvorsteher Volker Lechner soll im Dorf ein Weihnachtsleuchten-Wettbewerb ausgerufen werden. Am zweiten oder dritten Adventswochenende soll eine Jury – bestehen aus Ortsvorsteher, Ortsbeiratsmitgliedern und der Weinprinzessin – durch die Straßen ziehen und die schönste Weihnachtsbeleuchtung im Dorf prämieren.

Neue Weihnachtsbeleuchtung im Ort

Apropos Beleuchtung: Der Erlös, der durch den Verkauf der Kerwekisten erzielt wurde, soll laut Lechner in die Anschaffung von Weihnachtsleuchten, genauer Weihnachtssterne, investiert werden. Sie sollen an verschiedenen Stellen im Ort aufgehängt und die Folgejahre wiederverwendet werden.

Darüber hinaus sei eine Adventsfenster-Aktion geplant, wie die Stadt es bereits im Vorjahr vorgemacht hat. So wurde das Rathaus zu einem überdimensionalen Adventskalender verwandelt. Werden die Fenster in der Vorweihnachtszeit geöffnet, sollen Werke unterschiedlicher Künstler mit einer Hintergrundbeleuchtung zu sehen sein. Da die Diedesfelder Ortsverwaltung nicht so viele Fenster hat, wie das Rathaus der Stadt, soll das Projekt zusammen mit dem Kindergarten und der Schule realisiert werden.

Allerdings sollen die Fenster nicht feierlich geöffnet werden, wie das vergangenes Jahr immer um 17 Uhr auf dem Marktplatz der Fall war. Menschenansammlungen sollen schließlich vermieden werden.