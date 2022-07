Die Diedesfelder Straßen sollen speziell für Kinder und Fußgänger etwas sicherer werden. Daher hat der Ortsbeirat am Mittwochabend zwei entsprechenden CDU-Anträgen zugestimmt.

„Es es richtig, dass das gemacht wird. Daher haben wir beiden Anträgen einstimmig zugestimmt“, sagte Ortsvorsteher Volker Lechner auf Anfrage. Nun liege der Ball bei der Stadtverwaltung: „Sie muss prüfen, ob unsere Anliegen auch umsetzbar sind.“

Konkret geht es zum einen um die Kirchwiesenstraße. Dort sollen auf dem Asphalt Markierungen „Spielende Kinder“ aufgebracht werden. Ihren Vorstoß begründet die CDU damit, dass Kirchwiesenstraße ab dem Bereich Ausgang Lauterstraße eine Spielstraße ist, in der nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf. Allerdings hielten sich viele nicht an die Tempobeschränkungen. Daher sollen Markierungen dabei helfen, die Autofahrer zu sensibilisieren und zugleich das „Gefahrenpotenzial auf dem Schul- und Kita-Weg sowie auf dem Weg zum Spielplatz“ zu minimieren.

Zum anderen soll in der Kreuzstraße ein Zebrastreifen aufgezeichnet werden. Dazu die CDU: „Während der Sanierung der Weinstraße wird die Kreuzstraße stärker frequentiert. Hierdurch ist das Überqueren der Straße erheblich schwieriger und gefährlicher.“ Daher soll während der Bauphase in der Weinstraße mit Hilfe eines Zebrastreifens in der Kreuzstraße „ein sicherer Übergang“ geschaffen werden.