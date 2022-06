Für die geplante Umgestaltung des südlichen Ortseingangs von Diedesfeld gibt es einen ersten Vorschlag. Die im Februar ins Leben gerufene Arbeitsgruppe hat in der Sitzung des Ortsbeirats am Mittwochabend das Konzept für eine Ortswappen-Skulptur vorgestellt. Laut Ortsvorsteher Volker Lechner soll diese bei der Vinothek Isler aufgestellt werden. Am Mittwoch sei es nur darum gegangen, die im Idee im Ortsbeirat vorzustellen. Aktuell liege das Konzept aus Karton vor. Jetzt werde die zwei mal zwei Meter große Skulptur aus Holz erstellt und zur Probe bei der Vinothek aufgestellt. „Wir wollen sehen, wie die Skulptur dort wirkt und ob wir die Idee weiterverfolgen“, so Lechner. Er betont, dass man mit dem Prozess noch ganz am Anfang sei. „Das Thema kommt nach der Probeaufstellung wieder in den Ortsbeirat.“