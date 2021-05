Der Diedesfelder Ortsvorsteher Volker Lechner (FWG) beklagt, dass es am Wochenende im Ortsteil erneut zu Sachbeschädigungen gekommen ist. Er appelliert daher an die Bürger, aufmerksam zu sein und mögliche Vorkommnisse bei der Ortsverwaltung (Telefon 06321/86146) oder bei der Polizei (Telefon 06321/8540) zu melden. In den vergangenen Tagen seien die „Ortseingangsschilder unserer Weinprinzessin und Traubensaftprinzessinnen beschmiert“ worden, sagt Lechner. Auch das Schild der ehemaligen Weinkönigen Gabi Klein sei verunstaltet worden. Das Schild der Weinkönigin habe er reinigen können, so Lechner. Beim Schild der Weinprinzessin mit ihren Traubensaftprinzessinnen sei das jedoch nicht gelungen. Außerdem sei in der Nacht zum Sonntag ein Blumenkübel an der Ortsverwaltung umgeworfen worden. „Ein Rosenstock wurde auf ein Auto geworfen, aber am Lack entstand zum Glück kein Schaden“, sagt Lechner. Er wolle nun das Gespräch mit dem Verbindungsbeamten der Polizei suchen und dann über eine Strafanzeige entscheiden. Im Fall der in der Hexennacht abgerissenen Rebe habe er bereits Anzeige erstattet, so der Ortsvorsteher.