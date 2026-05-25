Am Ortseingang von Diedesfeld (von Hambach kommend) ist ein provisorischer Parkplatz eingerichtet worden, weil Anwohner der Weinstraße wegen deren Sanierung nicht wie üblich parken können. Nach einer Mitteilung der Verwaltung sollen am 1. Juni die Asphaltarbeiten zwischen der Weinstraße 524 und der Dr.-Nieder-Straße beginnen. Die Vorbereitungen dafür beginnen bereits am Dienstag, 26. Mai. Ab dann sind demnach die Parkplätze (inklusive der Tiefgarage) in dem betroffenen Abschnitt nicht mehr erreichbar. Aufgrund des Parkdrucks seien 24 provisorische Parkplätze am Ortseingang eingerichtet worden, heißt es weiter. Nach den Asphaltarbeiten wird der betroffene Straßenabschnitt voraussichtlich am Montagabend, 8. Juni, wieder freigegeben. Die Parkplatzfläche soll dann als Fläche für die Baustelleneinrichtung genutzt werden. Wie Ortsvorsteher Volker Lechner auf Anfrage erklärt, sei die Baustelleneinrichtung am südlichen Ortseingang nicht mehr praktikabel, weil sie über 600 Meter von der aktuellen Baustelle entfernt sei. Sie werde dann zurückgebaut.