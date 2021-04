Ob die Diedesfelder im August wieder ihre Kerwe feiern können, ist wegen der Corona-Entwicklung völlig unklar. Ortsvorsteher Volker Lechner (FWG) informierte den Ortsbeirat am Mittwochabend darüber, dass er demnächst zumindest gerne ein Treffen mit allen Kerwe-Beteiligten veranstalten möchte – und sei es als Videokonferenz. „Es ist aber wichtig, dass wir mit Beschickern und Vereinen in Dialog bleiben“, meinte Lechner. Bei diesem Gespräch könne man sich auch über Pläne für den August Gedanken machen. Bis 30. Juni hat die Stadt Neustadt aufgrund der Pandemie alle städtischen Feste abgesagt. „Wie es ab 1. Juli weitergeht, weiß niemand, da gibt es keine Entscheidung“, so Lechner. Er verwies aber auf die aktuell steigenden Inzidenzwerte. Daher dürfe man mit Blick auf August nicht zu optimistisch sein.