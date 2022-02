Auf Wunsch der Diedesfelder FWG-Ortsbeiratsfraktion soll die Stadtverwaltung prüfen, ob in der Carl-Friedrich-Gies-Straße und in der Straße Am Alten Sportplatz im Weindorf sechs Berliner Kissen installiert werden können. Dabei handelt es sich um Temposchwellen, die verhindern sollen, dass zu schnell gefahren wird. Genau dies passiert Ortsvorsteher Volker Lechner zufolge in den beiden Straßen bei Grundschule und Kita. Es handele sich dort um einen verkehrsberuhigten Bereich, in dem Autos nur mit fünf Kilometern pro Stunde fahren dürfen. Allerdings habe eine Geschwindigkeitsmessung ergeben, dass sich viele nicht an diese Vorgaben halten und teilweise sogar mit Tempo 30 fahren. „Das ist gefährlich, weil dort auch Kita-Kinder oft auf der Straße laufen“, so Lechner. Daher solle die Verwaltung nun prüfen, ob die Situation durch die Berliner Kissen verbessert werden könne. Der Ortsbeirat habe dem Antrag am Mittwochabend bei ein paar Enthaltungen zugestimmt.