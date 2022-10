Der Krönungsabend am 5. November wird den Ortsbeirat Diedesfeld in seiner Sitzung am Mittwoch, 26. Oktober, in der Ortsverwaltung beschäftigen. Treffpunkt ist allerdings zunächst um 18.30 Uhr im ehemaligen Raum des Gesangvereins. Überlegt wird, wie er von Vereinen genutzt werden kann, die nicht über eigene Räume verfügen. Der Krönungsabend mit Weinprobe ist am Samstag, 5. November, ab 19 Uhr in der Festhalle geplant. Dabei werden auch die aktuellen Wein- und Traubensafthoheiten verabschiedet. Bereits am Sonntag, 30. Oktober, geht es ebenfalls um ein gekröntes Haupt: Dann wird ab 11 Uhr in der Festhalle der Empfang der neuen Pfälzischen Weinprinzessin Lea Lechner nachgeholt. Der Ursprungstermin war wegen Erkrankung der Hoheit ausgefallen.