Am Dienstag sendet das SWR-Fernsehen einen Beitrag über Diedesfeld. Dieser ist ab 18.15 Uhr innerhalb der „Landesschau Rheinland-Pfalz“ zu sehen. In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR-Fernsehen regelmäßig Ortsporträts. Die Kreuzstraße in Diedesfeld hat eine lange Geschichte. Das sieht man auf den ersten Blick. Historische Gebäude aus verschiedenen Epochen reihen sich aneinander. Außerdem finden sich hier Traditionen und Handwerke, die man fast nirgendwo mehr findet. Das Gitarrenstudio lockt Menschen aus aller Welt an. Manche Kunden kommen sogar aus den USA, um sich eine Gitarre fertigen zu lassen.