Dorfplatzfest statt Kerwe – das ist am Wochenende das Motto in Diedesfeld. Ortsvorsteher Volker Lechner bedauerte bei der Eröffnung am Freitagabend zwar, dass die gewohnte Weinkerwe zum zweiten Mal in Folge wegen der Corona-Pandemie ausfallen muss. „Aber jetzt können wir immerhin zusammen auf einem Platz feiern. Das ist wichtig für die Dorfgemeinschaft.“ Im Vorjahr gab es nur Weinpakete für daheim. Außerdem lobte Lechner: „Es ist toll, dass die Vereine für das Fest an einem Strang ziehen.“ Eröffnet wurde das dreitägige Fest am Freitag mit einem kleinen Umzug mit den Weinhoheiten sowie einem Programm auf dem Dorfplatz mit der Trachtengruppe und dem Diedesfelder Musikverein. Am Samstag spielt ab 18 Uhr „Die Band“, ab 19.30 Uhr „Betty Sue & The Hot Dots“. Am Sonntag wird um 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert, danach wird zum Frühschoppen bei Weißwurst und Bier geladen. Auch für die Kinder gibt es ein Programm: Ab 13 Uhr stehen Spiele mit den Diedesfelder Traubensaftprinzessinnen an. An allen Tagen wird der Haardter Michael Reichling mit seinem Süßwarenstand auf dem Platz sein. Maximal 250 Gäste sind auf dem Platz zugelassen. Der Einlass wird über Armbändchen geregelt.