In den nächsten zwei Jahren wird es in Diedesfeld drei Traubensaftprinzessinnen geben. Eigentlich sind zwei vorgesehen. Die Änderung hat der Ortsbeirat beschlossen. Hintergrund der Entscheidung am Mittwochabend: Für die bald anstehende nächste Kür haben sich drei zehnjährige Bewerberinnen im Ort gemeldet. Sabine Baßler als Organisatorin der Krönungsveranstaltung und Ortsvorsteher Volker Lechner hatten sich 2022 zwar darauf verständigt, dass es zwei Traubensaftprinzessinnen geben soll. „Aber angesichts der drei Bewerberinnen und weil wir von Eltern angesprochen worden sind, haben wir für den Moment eine Lösung gesucht, die für alle akzeptabel ist“, sagt Baßler, CDU-Fraktionsvorsitzende im Ortsbeirat. Sie hatte zudem einen entsprechenden Antrag eingebracht. Lechner (FWG) räumt offen ein, dass er für die Zweier-Lösung war. „So steht es in der Ausschreibung. An dieser Regelung sollte man festhalten, denn was machen wir, wenn sich beim nächsten Mal vier melden? Man muss im Leben akzeptieren, dass man etwas mal nicht sein kann“, meint Lechner. Aber er könne mit der jetzt gefundenen Lösung gut leben. „Das ist ein Thema, über das wir selbst entscheiden können. Und dann ist es auch gut, wenn wir das entscheiden“, betont Lechner. Wichtig sei, dass es nun „eine demokratische Entscheidung“ gebe und man im Rat die Meinungen ausgetauscht habe.