Die Polizeiinspektionen Neustadt und Haßloch haben nach eigenen Angaben mehrere Jugendliche dingfest gemacht, die unter anderem wegen Autodiebstahls in Neustadt und Einbrüchen in Haßlocher Supermärkte aufgefallen waren. Ein 16-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft.

Ein Neustadter erstattete am Sonntagmittag Strafanzeige bei der Polizei Neustadt, da sein Auto gestohlen worden war. Das Fahrzeug hatte er einem Bekannten ausgeliehen. Dieser stellte, wie vereinbart, das Fahrzeug nach Gebrauch vor der Post in Neustadt ab und warf den Schlüssel in den Briefkasten des Besitzers. Allerdings fand dieser weder Schlüssel noch Auto vor.

Gegen 20.50 Uhr wurde die Polizei Neustadt dann nach Lachen-Speyerdorf gerufen, da dort drei Jugendliche in einem Fahrzeug einen Joint rauchen würden. Es stellte sich heraus, dass es sich um den am Nachmittag gestohlenen Pkw handelt. Zwar verpassten die Polizisten das Auto am gemeldeten Ort, jedoch erhielten sie einen Hinweis auf einen der drei Jugendlichen.

Wohl auch für Einbrüche verantwortlich

Die weiteren Ermittlungen führten also zu einem 16-Jährigen aus dem Raum Neustadt, den die Beamten dann auch in Lachen-Speyerdorf mit den beiden anderen im gestohlenen Auto antrafen. Er händigte den Polizisten den Fahrzeugschlüssel aus. An den war der 16-Jährige gekommen, „da er scheinbar regelmäßig an Briefkästen vorbeiläuft und schaut, ob er brauchbare Gegenstände findet die er dann aus den Briefkästen holt“, berichtet die Polizei. Das zum Schlüssel gehörende Fahrzeug habe er in der Nähe gefunden.

Auch bei den Kollegen in Haßloch ist der 16-Jährige bekannt: Nach Einbrüchen in Lebensmittelmärkten führten ausgewertete Videoaufzeichnungen und Zeugenbefragungen unter anderem auf seine Spur. Er, ein weiterer 16-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim sowie ein 15-Jähriger aus Ludwigshafen wurden als Täter identifiziert. Die Jugendlichen werden auch für weitere Straftaten im Bereich Haßloch verantwortlich gemacht: Sachbeschädigungen an einem Bagger, Beschädigung zweier Türen der Realschule plus und Schäden an einem Auto sowie mehrere Diebstähle und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gehen auf das Konto der drei Jungs, die für die Polizei keine Unbekannten sind. Die Taten räumten sie überwiegend ein.

Der 16-Jährige wurde am Montag beim Amtsgericht Frankenthal vorgeführt und kam auch aufgrund seiner Vorgeschichte in Untersuchungshaft.