Am Soldatenweiher haben Unbekannte am Samstag zwischen 8 und 13 Uhr die Bremsen und Lenkerteile eines Mountainbikes gestohlen. Die Geschädigte hatte ihr Rad morgens am Weiher abgestellt. Der Schaden liegt bei 150 Euro. Hinweise an die Polizei, Telefon 06321 8540.